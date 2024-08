Ausgabe 16/2024

Am 20. August 2024 erscheint die sechszehnte Ausgabe von "Bock auf Handball". Mit dabei sind wieder spannende Charaktere aus dem Handball.

Unsere Highlights in Ausgabe 16 auf 124 Seiten

mehr als 30 Seiten exklusiv hinter den Kulissen der Füchse Berlin

Patrick Wiencek bereit für den nächsten Fang

bereit für den nächsten Fang Kentin Mahé: Ein großer Franzose in Klein-Paris

Ein großer Franzose in Klein-Paris Tobias Reichmann über eine Premiere in seiner Geburtsstadt Berlin

über eine Premiere in seiner Geburtsstadt Berlin Magnus Saugstrup: Der Stratege am Kreis vom SC Magdeburg

Der Stratege am Kreis vom SC Magdeburg Susi Meerkamp: Die älteste Handballerin der Welt

Die älteste Handballerin der Welt Elias Ellefsen á Skipagøtu: Der Mutmacher einer ganzen Nation

Der Mutmacher einer ganzen Nation u.v.m.

Eine große Bildergeschichte gibt einen exklusiven Blick hinter die Kulissen bei den Füchsen Berlin, die sich auf die Saison in der Champions League vorbereiten. Zudem haben wir mit Patrick Wiencek über sein Hobby an der Angel, mit Kentin Mahé über seine Rückkehr nach Gummersbach und mit Tobias Reichmann über seine Premiere in Berlin gesprochen. Eine ganz besondere Geschichte ist mit Sicherheit auch der Besuch bei Susi Meerkamp, die mit 80 Jahren die älteste aktive Handballerin ist. Viel Spaß beim Lesen.